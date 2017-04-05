СК назвал личности всех погибших при теракте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Личности всех погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро установлены, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича", — сказала Петренко.

По ее словам, следователи продолжают процедуру выдачи тел погибших их родственникам.

Список погибших:

1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;

2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;

3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;

4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;

5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;

6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;

7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;

8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;

9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;

10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;

11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;

12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;

13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.