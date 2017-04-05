СК назвал личности всех погибших при теракте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Личности всех погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро установлены, сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"К настоящему моменту удалось установить личности всех погибших… Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича", — сказала Петренко.
По ее словам, следователи продолжают процедуру выдачи тел погибших их родственникам.
Список погибших:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996;
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996;
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998;
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966;
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990;
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945;
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991;
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950;
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991;
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000;
11) Красикова Юлия Дмитриевна 12.09.1991;
12) Мазанов Дмитрий Александрович 19.02.1990;
13) Невнержицкая Мария Александровна (дата рождения неизвестна).
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 55 пострадавших находятся в больницах.