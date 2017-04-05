В Подмосковье в суд направили дело против гражданки США Булах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дело в отношении гражданки США Жанны Булах о хищении свыше 11 миллиардов рублей бюджетных средств в Московской области направлено в суд, сообщила в среду Генпрокуратура России.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки США Жанны Булах, которая совместно с должностными лицами правительства Московской области, в том числе бывшим первым заместителем председателя правительства области Алексеем Кузнецовым создали организованную группу в целях хищения бюджетных средств Московской области", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Булах вместе с сообщниками в 2005-2008 годах похитила право требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей.

"Компетентными органами США отказано в экстрадиции Булах в Российскую Федерацию, в связи с чем проведение судебного разбирательства состоится в отсутствие обвиняемой (заочно). Уголовное дело направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.