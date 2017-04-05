В Москве проверяют подозрительный предмет возле станции "Николаевка"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Специалисты проверяют подозрительный предмет, обнаруженный в среду днем возле железнодорожной станции "Николаевка" на северо-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Вблизи станции "Николаевка" в районе дома 1Д по улице Калибровская обнаружен бесхозный предмет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поезда следуют по расписанию. Сотрудники оперативных служб проводят проверку.

Как ранее сообщал источник, за три последних дня в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички. В среду правоохранители проверяли подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась.