Причастных к убийству двух полицейских в Астрахани объявили в розыск

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лица, причастные к убийству сотрудников полиции в Астрахани, объявлены в федеральный и международный розыск, сообщает в среду Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. Старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай сообщил РИА Новости, что следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве. Двое подозреваемых в убийстве полицейских задержаны в Астрахани.

"В рамках расследования уголовного дела об убийстве полицейских в ночь на 4 апреля текущего года в ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с региональными УМВД и УФСБ России установлены лица, совершившие преступление. Это Нурбол Саспанов, уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение; Рамзан Кукулаев, уроженец Красноярского района Астраханской области; Рамзан Султанмурадов, уроженец Гудермесского района Чеченской Республики, и Ильяс Магомедов, уроженец Левашинского района Республики Дагестан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении Саспанова, Кукулаева, Султанмурадова и Магомедова вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступлений по статье 317 УК РФ, п. "б" ч. 4 статьи 226 УК РФ, ч. 2 статьи 222 УК РФ ("посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов").

"Все они объявлены в федеральный и международный розыск. В суд следователем направлены ходатайства о заочном избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавляет ведомство.