Жительница Саратовской области неделю хранила в морозилке тело сына

САРАТОВ, 5 апр — РИА Новости. В Саратовской области следователи проводят проверку по факту смерти семилетнего мальчика. Его мать неделю хранила тело в морозильной камере холодильника. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета России.

По предварительным данным, мальчик страдал врожденным заболеванием. Он скончался в квартире в городе Балаково. Женщина сама обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся.

Она объяснила, что первый раз сталкивается с похоронами и не знает, как это происходит. К тому же у нее не было денег. Поэтому она решила дождаться конца месяца, чтобы получить зарплату и похоронить ребенка. Тело для сохранности она убрала в холодильник. "Внешних телесных повреждений на трупе не имеется", — сообщили в следственном управлении.

Женщина является многодетной матерью-одиночкой. Кроме умершего сына, у нее есть две несовершеннолетние дочери.