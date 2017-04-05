В Тюмени вынесли приговор водителю автобуса, из которого выпали пенсионеры

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Водитель автобуса в Тюмени, из которого выпали и погибли два пенсионера, приговорен к 3,5 годам колонии, сообщается на сайте СК РФ.

По информации СК, инцидент произошел в начале сентября прошлого года. По данным следствия, водитель автобуса подъехал к остановке, высадил пассажиров, потом начал движение и одновременно на ходу стал закрывать двери. Одна из дверей не закрылась, поскольку 81-летний мужчина и 87-летняя женщина в этот момент собирались выйти. Пенсионеры выпали из автобуса, набиравшего скорость.

В результате ДТП пенсионеры получили травмы головы. Женщина скончалась в этот же день в больнице, а 81-летний мужчина, который находился в коме, умер спустя месяц от осложнений.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", — говорится в сообщении.