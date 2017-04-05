Группа иностранцев в Кузбассе распространяла идеи радикального ислама

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Кемеровской области выявили группу граждан Таджикистана, которые занимались распространением радикальной исламской идеологии и склонили к принятию ислама двух гражданок России, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

По данным управления, шесть уроженцев и граждан Республики Таджикистан, трое из которых нарушили миграционное законодательство, проживали в селе Пашково Яшкинского района.

"Один из участников группы являлся членом Партии исламского возрождения Таджикистана и из-за своей радикальной религиозной позиции неоднократно попадал в поле зрения спецслужб Республики Таджикистан. Прибыв на территорию России в 2006 году, он не отказался от своих взглядов и сформировал устойчивый круг единомышленников, придерживающихся аналогичных религиозных воззрений", — сообщили в УФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий у всех членов группы изъяли экстремистскую религиозную литературу, запрещенную на территории РФ. "Выявлено, что под влиянием этих изданий к принятию ислама склонены две гражданки России", — отметили в ведомстве.

"При существовании подобных групп возникает опасность распространения радикального ислама среди граждан РФ. Также аналогичные организации являются начальной ступенью для становления потенциальных сторонников международных террористических организаций исламистского течения", — подчеркнули в службе безопасности.

Одному из участников группы аннулировали вид на жительство, двоих решением Яшкинского районного суда привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ или режима пребывания — теперь их ждет административное выдворение за пределы страны и закрытие въезда на 5 лет. Еще два участника организации также понесли административную ответственность по той же статье, а также за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.