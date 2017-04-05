Минюст попросил взыскать имущество центрального офиса "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минюст в иске о ликвидации головной организации "Свидетелей Иеговы" в РФ просит конфисковать ее имущество, заявил юрист центра на заседании Верховного суда РФ.

"Минюст просит обратить во взыскание имущество, но это имущество "Управленческому центру Свидетелей Иеговы" не принадлежит", — сказал он.

В связи с этим юрист попросил привлечь к делу девять иностранных организаций "Свидетелей Иеговы", которым принадлежат объекты, которые хочет конфисковать Минюст. В том числе речь идет об организациях из Испании, Швеции, Норвегии и Австрии.

Однако, по данным Минюста, все объекты, которые ведомство просит обратить во взыскание, принадлежат ответчику. О каких именно объектах идет речь, представитель Минюста не уточнила.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в РФ. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.