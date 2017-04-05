МВД пообещало миллион рублей за сведения об убийцах полицейских в Астрахани

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. МВД выплатит миллион рублей за любую информацию, которая поможет задержать подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

© Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области Фотографии подозреваемых в убийстве полицейских в Ленинском районе Астрахани

Nissan — вызвать полицию.

Неизвестные расстреляли наряд ДПС в Астрахани во вторник. Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что преступники специально устроили ДТП и заставили второго участника аварии — водителя

Расстреляв инспекторов, убийцы забрали их табельное оружие и скрылись. Позднее "Газель", на которой передвигались преступники, нашли на обочине в десяти километрах от Астрахани.

Следственный комитет уже установил личности восьми нападавших. Двое подозреваемых были задержаны в Астрахани, остальные находятся в розыске.