Красноярец, выбросивший ребенка с балкона, получил 10 лет колонии

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Житель Красноярска осужден на 10 лет колонии за то, что из хулиганских побуждений выбросил чужого ребенка с балкона четвертого этажа; суд первой инстанции дал ему 9 лет, но затем красноярский краевой суд ужесточил наказание, сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Елена Пимоненко.

Ранее СК сообщал, что в июле 2016 года житель Красноярска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире у знакомых из хулиганских побуждений решил убить малолетнего ребенка. Он взял на руки трехлетнего ребенка и выбросил его с балкона 4 этажа. Мальчик выжил благодаря неравнодушным гражданам, вызвавшим бригаду скорой помощи, и врачам. По данным прокуратуры, виновный не отрицал свою вину в содеянном, утверждал, "что понимал последствия своего поступка и допускал наступление смерти ребенка, чего и желал". Психолого-психиатрическая экспертиза признала его осознающим свои поступки и действия.

"За совершенное преступление осужденному судом первой инстанции назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако краевым судом… приговор изменен, осужденному, с учетом совершения преступления в состоянии, вызванном употреблением алкоголя, что апелляционной инстанцией краевого суда признано обстоятельством, отягчающим наказание, срок лишения свободы увеличен до 10 лет", — сказала Пимоненко РИА Новости.

Она добавила, что суд назначил осужденному дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год.