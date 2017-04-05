В центре Москвы нашли автомат, спрятанный в футляр музыкального инструмента

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полицейские нашли в центре Москвы автомат Калашникова в футляре от музыкального инструмента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полицейские нашли автомат, непригодный для стрельбы, на мосту Богдана Хмельницкого в футляре от музыкального инструмента. Якобы его оставила женщина, информация проверятся", — сказал собеседник агентства. По его словам, находка была сделана во вторник.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента, но не уточнили обстоятельства.

"Вчера возле Седьмого ростовского переулка на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого был обнаружен предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, который не был пригоден для стрельбы, так как у него залит ствол и спилен поршень", — сказал дежурный офицер.

По его словам, предмет изъяли и направили на экспертизу. Идет проверка.