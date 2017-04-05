На Урале трое пациентов психбольницы при побеге покалечили санитарку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апр – РИА Новости. В Свердловской области трое пациентов психбольницы, серьезно травмировав 58-летнюю санитарку, сбежали из медучреждения, но были задержаны, сообщило в среду региональное ГУМВД.

По данным управления, инцидент произошел 1 апреля в поселке Черноисточинск около Нижнего Тагила.

"Было установлено, что в числе сбежавших два жителя Алапаевска 1996 и 1978 годов рождения и 24-летний житель Качканара, находившиеся на принудительном лечении, причем младшие — по постановлению суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшая женщина, получившая серьезные травмы головы, была госпитализирована в нейро-хирургическое отделение 1-й городской больницы", — уточняет ведомство.

По информации ГУМВД, позже беглецов задержали и арестовали. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "разбой".

По данным местных СМИ, санитарку ударили по голове молотком.