На месте пожара в Кировской области нашли тела трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Тела трех человек, среди которых один ребенок, обнаружены в среду после пожара в жилом доме в поселке Фаленки, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

По информации ведомства, пожар произошел в среду в 03:00-04:00 мск в двухэтажном многоквартирном деревянном доме. "В результате тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела трех человек, в их числе, предположительно, девочка 2004 года рождения", — говорится в сообщении.

Следователи по факту пожара возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются личности погибших, причина их смерти, а также причина пожара, уточняет СУ СК.

По информации ГУМЧС по Кировской области, в результате пожара дом сгорел полностью.