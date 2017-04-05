В Кузбассе скорая сбила 10-летнего школьника

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Кузбасские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой помощи, водитель которого сбил неожиданно вышедшего на дорогу 10-летнего мальчика, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел утром во вторник в поселке Итатский Тяжинского района. Согласно оперативной сводке ГИБДД, водитель автомобиля "УАЗ" совершил наезд и травмировал несовершеннолетнего пешехода на улице Советская.

"По предварительным данным, водитель автомобиля скорой помощи не успел избежать наезда на мальчика, который неожиданно вышел на проезжую часть из-за встречного автомобиля в неположенном месте. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе о возможном привлечении к ответственности водителя "скорой".

Предварительно известно, что машина "скорой" ехала на вызов, однако официальные источники не уточняют, были ли при этом включены специальные сигналы — сирена и проблесковые маячки.

Пострадавшего в результате ДТП ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу с различными травмами. Ему диагностировали перелом черепа, перелом левого бедра, а также рваные раны левой щеки и подбородка.