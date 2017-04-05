В Приморье на уроке физкультуры умер девятилетний мальчик

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка на уроке физкультуры в одной из школ города Артема, сообщило следственное управление СК по Приморскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.
Накануне подобная трагедия произошла в школе в городе Моршанске Тамбовской области. Там 13-летний школьник потерял сознание на уроке истории и умер до прибытия медиков.