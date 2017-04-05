В Приморье на уроке физкультуры умер девятилетний мальчик

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка на уроке физкультуры в одной из школ города Артема, сообщило следственное управление СК по Приморскому краю.

Девятилетний мальчик потерял сознание на уроке физкультуры, пробежав разминочный круг, после чего скончался, несмотря на то что ему оказывали медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

Накануне подобная трагедия произошла в школе в городе Моршанске Тамбовской области. Там 13-летний школьник потерял сознание на уроке истории и умер до прибытия медиков.