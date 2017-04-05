Калужанин, ранее отбывший срок за убийство жены, зарезал 15-летнего сына

ВОРОНЕЖ, 5 апр — РИА Новости. Житель Калужской области, отбывший срок за убийство жены, зарезал своего сына-школьника, с которым поссорился из-за плохих отметок, сообщило в среду региональное управление СК РФ.

"Четвертого апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 15-летнего жителя города Сосенский Козельского района. У погибшего обнаружено ножевое ранение… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что подросток проживал с отцом и бабушкой. Отец мальчика недавно освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство своей жены — матери сына.

"Кроме того, на месте были получены сведения о конфликте между сыном и отцом, который имел место в этот же день", — добавляет СУСК.

Как пояснил РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ, отца возмутило то, что сын стал плохо учиться, в ответ подросток, уже имеющий судимость, нахамил. После случившегося отец сам вызвал "скорую", но при этом пояснил, что на сына напали на улице. Однако ни на улице, ни в подъезде следов крови не оказалось, а в квартире не оказалось ножей. "Потом уже спрятанный нож был найден", — сказал собеседник агентства.

Отец погибшего дал признательные показания, сейчас он задержан на 48 часов. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.