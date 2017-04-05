Жителя Забайкалья осудили за попытку сжечь приятеля и убийство свидетеля

КРАСНОЯРСК, 5 апр — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Краснокаменска, который пытался сжечь своего собутыльника из-за двух пузырьков спиртосодержащего лосьона, а второго убил как свидетеля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

По данным суда, в июне подсудимый, находясь в алкогольном опьянении, возле кафе познакомился с двумя мужчинами, которые пригласили его выпить в подвал кафе. Там находился еще один их знакомый. Компания стала распивать лосьон "Вита-септ", разводя содержимое пузырьков водой. Когда спиртосодержащая жидкость закончилась, подсудимый поинтересовался, есть ли еще выпивка, на что получил отрицательный ответ. Позже он увидел сумку, где и обнаружил еще два пузырька лосьона.

"Почувствовав себя обманутым, он стал избивать одного из собутыльников, нанеся ему не менее 30 ударов ногами и руками по голове и телу, после чего схватил швабру и не менее 10 раз с такой силой ударил потерпевшего, что швабра сломалась в трех местах. После он решил, что пострадавший может его разоблачить, облил невыпитым лосьоном диван, на котором лежал избитый, и поджег", — сказала Михайлюк.

По ее словам, убедившись, что огонь разгорелся, он ушел из подвала, но вспомнил, что один из его собутыльников является очевидцем совершенного, решил его убить. Он заманил мужчину на третий этаж недостроенного трехэтажного дома и задушил.

"Забайкальский краевой суд приговорил жителя Краснокаменска к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание 28-летний Роман Соломянников, который обвиняется в совершении покушения на убийство в отношении двух лиц и в убийстве, будет в колонии строгого режима", — сказала Михайлюк.