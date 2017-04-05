Поезд МЖД отогнали в тупик из-за подозрительного предмета на путях

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Машинист пригородного поезда Москва — Крутое на Горьковском направлении Московской железной дороги нашел на пути посторонний предмет, состав отогнали в тупик, сообщает пресс-служба МЖД.

"Пассажиров высадили. На место были вызваны правоохранительные органы, на период работы которых, по их рекомендации, для движения были закрыты первый и второй главные пути", — говорится в сообщении.

Поезда в районе Курского вокзала движутся только по третьему пути Горьковского направления. Диспетчеры прорабатывают разные варианты изменения маршрута для каждой электрички.

Ранее в среду представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что полицейские проверяют подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале. Эвакуацию пассажиров и персонала не проводят.