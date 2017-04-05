На Курском вокзале в Москве проверяют подозрительный предмет

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правоохранители проверяют подозрительный предмет, обнаруженный на железнодорожных путях на Курском вокзале в центре Москвы, эвакуация пассажиров и персонала не проводится, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

"В колее второго пути найден подозрительный предмет. Кинологи и сотрудники оперативных служб уже на месте", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место находки огорожено, эвакуация людей не проводится. Вокзал функционирует в штатном режиме.

Как ранее сообщал источник, за три последних дня в Москве из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже четыре поезда метро и МЦК, а также две электрички.