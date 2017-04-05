В Ярославле произошел хлопок газа в многоквартирном доме

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Хлопок газа произошел в квартире дома по проезду Доброхотова в Ярославле, сообщает ГУ МЧС России по Ярославской области.

"В 07.15 05.04.2017 г. от очевидца в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области поступило сообщение о хлопке бытового газа по адресу: Ярославская область, г. Ярославль, пр-д. Доброхотова, д. 1. кв. 76. В результате чего возгорания не последовало, повреждена перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление", — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, в результате ЧП пострадали два человека, они направлены в больницу.