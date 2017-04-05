Информацию о якобы готовящихся в России терактах назвали недостоверной

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Появившаяся в СМИ и соцсетях информация со ссылками на неназванные источники о якобы готовящихся в России терактах является недостоверной, сообщает в среду информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК.
"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — добавляется в релизе.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.