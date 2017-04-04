В Новороссийске при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

СОЧИ, 4 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме в Новороссийске, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 19:40 поступило сообщение о предположительно взрыве газовоздушной смеси в частном жилом одноэтажном доме на улице Октябрьской в Новороссийске. На место происшествия были направлены подразделения Новороссийского пожарного спасательного гарнизона.
"По прибытию пожарных подразделений горения не наблюдалось. По предварительным данным погибших нет, пострадало два человека", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Новороссийска.