Суд арестовал экс-главу Удмуртии Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого по делу о взяточничестве на 140 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Соловьева 1950 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Артур Карпов.

Он пояснил, что при более мягкой мере пресечения Соловьев сможет воспользоваться своими связями с сотрудниками правоохранительных органов и чиновниками, чтобы оказать давление на ход расследования, угрожать свидетелям, часть из которых были его подчиненными, а также скрыться в Испании, где у его семьи есть недвижимость.