Взрыв в Петербурге: СК назвал имя террориста и опубликовал имена погибших

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следователи назвали имя предполагаемого террориста, совершившего взрыв в метро Санкт-Петербурга — это уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. По данным следствия, Джалилов также оставил сумку со взрывным устройством на станции "Площадь Восстания".

Следствие также установило личности 10 из 14 погибших, для опознания четырех оставшихся жертв понадобится генетическая экспертиза.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Имя предполагаемого террориста



Спустя сутки после произошедшего следствие назвало имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро – это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, являвшийся уроженцем Киргизии.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как сообщает следственный комитет, взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания".

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", — говорится в сообщении ведомства.

Контакты с Киргизией



Как сообщили РИА Новости в посольстве Киргизии в Москве, правоохранительные органы Киргизии напрямую контактируют с российскими силовиками по вопросам расследования взрыва в метро Санкт-Петербурга.

"Они (правоохранительные органы РФ – ред.) напрямую вышли на наш Государственный комитет национальной безопасности и там подтвердили, что это уроженец Киргизии. Он там родился, но не имел гражданства Кыргызстана. Когда ему исполнилось 16 лет, он получил первый паспорт здесь (в России – ред.). Так что у него и гражданства не было кыргызского", — сообщила РИА Новости во вторник пресс-атташе посольства республики Гулбарчын Байымбетова.

В МИД Киргизии подтвердили, что предполагаемый террорист-смертник никогда не получал паспорта гражданина Киргизии.

"Необходимо отметить, что А. Джалилов никогда не получал паспорт гражданина Кыргызской Республики, так как в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, он в соответствии с поданным заявлением и ходатайством получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ", — говорится в заявлении киргизского МИД.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, он "этнический узбек, имел неполное среднее образование".

"В настоящее время компетентные органы Кыргызской Республики оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам РФ в расследовании данного дела", — отмечается в заявлении.

Погибшие и пострадавшие



По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах, такие цифры озвучила утром министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая координирует работу медиков в Петербурге. Она добавила, что в стационарах Петербурга находятся 49 пострадавших, все получившие тяжелые травмы находятся в стабильном состоянии.

Как уточнил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, 12 пострадавших при взрыве в метро находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, состояние 10 человек он охарактеризовал как среднее. По словам градоначальника, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга 17 жителей других регионов России.

Кроме того, среди пострадавших, по данным городских властей, четыре иностранных гражданина.

"По нашим данным, всего пострадали четыре иностранных гражданина: граждане Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана. Также пострадал (гражданин) Латвии, он госпитализирован в Елизаветинскую больницу", — сообщил журналистам во вторник глава городского комитета по соцполитике Александр Ржаненков.

Во вторник вечером Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены. Для опознания четырех остальных погибших проведут генетическую экспертизу, их визуальная идентификация не представляется возможной, сообщает следствие.

Как сообщил МИД Казахстана, родители гражданина этой страны Максима Арышева опознали сына среди жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга.

При этом ранее ряд СМИ сообщил, что студент из Казахстана Арышев мог быть исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга. Сообщалось, что характер травм на его теле указывает на то, что он был в эпицентре взрыва, что дало следствию основания предположить его причастность к теракту. Эта версия не подтвердилась, представитель комитета национальной безопасности Казахстана назвал эту информацию не соответствующей действительности. Мать погибшего заявила, что не будет судиться с российскими СМИ, поспешившими рассказать о причастности ее сына к преступлению, сообщила во вторник пресс-служба посольства республики в РФ.

Правоохранители найдут виновных



Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя взрыв в Петербурге, заявил во вторник, что правоохранительные органы и спецслужбы сделают все, чтобы найти и покарать виновных.

"Можно не сомневаться: наши правоохранительные органы и спецслужбы сделают все, чтобы найти всех, кто к этому причастен и покарать", — сказал Медведев.

При этом он отметил, что непосредственный исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, скорее всего, погиб, однако такие преступления не готовятся в одиночку.

"Даже несмотря на то, что непосредственный исполнитель теракта, скорее всего, погиб, судя по информации, которой мы располагаем, но такие преступления не готовятся в одиночку. Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займёмся вместе с нашими коллегами", — сказал Медведев на встрече с рабочими предприятия "Русагро".

Глава правительства подчеркнул, что борьбу с терроризмом надо вести до конца, чтобы такие трагедии, как взрыв в метро Петербурга, больше не происходили. Он заверил, что власти примут дополнительные меры контроля на объектах транспорта.

Медведев напомнил, что после терактов в московском метро в 2010 году был принят целый ряд решений по повышению безопасности на транспорте, в частности, по контролю за входами на транспортные объекты, однако очевидно, что их недостаточно.

"Дополнительные меры контроля будут приняты для того, чтобы минимизировать все проблемы, которые связаны с попытками совершить теракт в нашей стране", — добавил Медведев, отметив, что РФ находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом.

Премьер также сообщил, что необходимые решения о помощи пострадавшим и семьям погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга приняты.