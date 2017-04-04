Бывший замминистра транспорта Удмуртии дал показания против Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Бывший замминистра транспорта Удмуртии Александр Соловьев дал показания против экс-главы региона, своего тезки Александра Соловьева по делу о получении взяток на сумму около 140 миллионов рублей, заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос о его аресте.

"Вина Соловьева подтверждается показаниями Соловьева А., а также показаниями других свидетелей", — заявил он.

Следователь пояснил, что дело против экс-главы республики было возбуждено 3 апреля, а 4 апреля были проведены обыски по местам его жительства и работы. "В одно производство объединены несколько уголовных дел в отношении иных фигурантов по разным составам преступления", — добавил представитель СК.

Он подчеркнул, что инкриминируемые преступления направлены "против власти и госслужбы, носят дерзкий характер, ведь он получал взятки по частям от инвесторов и субподрядчиков строителей объектов важного государственного значения".