Бывший глава Удмуртии Соловьев отрицает обвинения во взяточничестве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев не признает вину в получении взяток на сумму около 140 миллионов рублей, заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос об аресте бывшего руководителя региона.

"Соловьев свою вину не признал и от дачи показаний отказался", — сказал на заседании следователь.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки. Было возбуждено уголовное дело, впоследствии президент РФ Владимир Путин отрешил Соловьева от должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, считают в СК.