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Происшествия

Суд вынес приговор фельдшеру, не поверившей звонку тонущих на Сямозере

Сюжет:
Гибель детей на озере в Карелии (374)
17:1604.04.2017
(обновлено: 18:03 04.04.2017)
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В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери, сообщила во пресс-служба Следственного комитета России

Прокурор требовал назначить Щербаковой четыре года лишения свободы с отсрочкой наказания до совершеннолетия ребенка.

Спасательная операция на Сямозере в Карелии
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.
Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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По последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.
В Карелии во время турпохода погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Всего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.
Надувная лодка и байдарка у озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети.
© РИА Новости. Илья Тимин
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Пятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.
Контрольно-пропускной пункт детского лагеря Сямозеро
© РИА Новости. Илья Тимин
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Сразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Первой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.
Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Состояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.
Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.
Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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К поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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В поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".
ООО Парк-отель Сямозеро
© РИА Новости. Илья Тимин
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В рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
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По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. При этом на момент звонка в радиусе 100 километров от места трагедии находилось подразделение спасательной службы. Следователи пришли к выводу, что операция по спасению детей могла начаться на 18 часов раньше.

Жители Москвы несут цветы и игрушки в память о погибших детях. Архивное фото
© РИА Новости. Евгения Новоженина
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Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

© Ruptly
Трагедия на озере в Карелии: поисковая операция и заявление главы МЧС
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Происшествия
Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Jager
Виноват кто перевел телефон 112 на фельдшера, не прошедшего инструктаж. Но фельдшера проще осудить, у него нет денег на адвоката.
17:47
04.04.2017
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radiozaboy
"с отсрочкой приговора до достижения 14-летнего возраста дочерью осужденной"
пару раз ещё родит и приговор отменят по сроку давности.
17:27
04.04.2017
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