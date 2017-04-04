Суд вынес приговор фельдшеру, не поверившей звонку тонущих на Сямозере

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая не поверила звонку тонущих на Сямозере детей, приговорили к трем годам колонии-поселения с отсрочкой приговора до 14-летия ее дочери, сообщила во пресс-служба Следственного комитета России

Прокурор требовал назначить Щербаковой четыре года лишения свободы с отсрочкой наказания до совершеннолетия ребенка.

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала на звонок и не передала информацию службам спасения. При этом на момент звонка в радиусе 100 километров от места трагедии находилось подразделение спасательной службы. Следователи пришли к выводу, что операция по спасению детей могла начаться на 18 часов раньше.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.