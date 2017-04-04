Мнимого "террориста" из петербургского метро не пустили на самолет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Пассажиры рейса авиакомпании "Россия", летевшие из Москвы в Оренбург, настояли, чтобы с борта высадили человека, которого они посчитали организатором взрыва в петербургском метро, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Сразу после взрыва некоторые СМИ опубликовали фото Андрея (Ильяса) Никитина с сообщениями о том, что он входил в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва. Позже выяснилось, что Никитин увидел свои фото и сам пришел в полицию. Сотрудники Центра "Э" провели с ним беседу, после чего он уехал в Москву.
"Пассажиры на борту самолета сообщили экипажу о том, что рядом с ними находится человек, который, по их мнению, полностью соответствует описанию человека, разыскиваемого в связи со взрывами в Санкт-Петербурге", — заявил собеседник агентства.
Этого человека сняли с рейса и передали правоохранительным органам. Самолет и пассажиры повторно прошли досмотр, в том числе с помощью кинологической службы аэропорта, и отправились к месту назначения. Задержка составила 48 минут, добавил представитель "России".
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18.5%Да, но вынужден(а) ездить на нем
4.4%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
28.1%Я вообще не пользуюсь метро
По сведениям информационного агентства IslamNews, Никитин родом из Башкортостана, окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, сейчас работает дальнобойщиком. Он носит "характерную для мусульман" одежду и бороду, добавляет агенство.
Ранее СК назвал имя настоящего подозреваемого в организации теракта – это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда.
По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах.