Мнимого "террориста" из петербургского метро не пустили на самолет

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Пассажиры рейса авиакомпании "Россия", летевшие из Москвы в Оренбург, настояли, чтобы с борта высадили человека, которого они посчитали организатором взрыва в петербургском метро, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Сразу после взрыва некоторые СМИ опубликовали фото Андрея (Ильяса) Никитина с сообщениями о том, что он входил в метро на станции "Петроградская" за 20 минут до взрыва. Позже выяснилось, что Никитин увидел свои фото и сам пришел в полицию. Сотрудники Центра "Э" провели с ним беседу, после чего он уехал в Москву.

"Пассажиры на борту самолета сообщили экипажу о том, что рядом с ними находится человек, который, по их мнению, полностью соответствует описанию человека, разыскиваемого в связи со взрывами в Санкт-Петербурге", — заявил собеседник агентства.

Этого человека сняли с рейса и передали правоохранительным органам. Самолет и пассажиры повторно прошли досмотр, в том числе с помощью кинологической службы аэропорта, и отправились к месту назначения. Задержка составила 48 минут, добавил представитель "России".

Где сейчас находится Андрей (Ильяс) Никитин, официально не сообщается.

По сведениям информационного агентства IslamNews, Никитин родом из Башкортостана, окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, сейчас работает дальнобойщиком. Он носит "характерную для мусульман" одежду и бороду, добавляет агенство.

Ранее СК назвал имя настоящего подозреваемого в организации теракта – это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, жертвами взрыва стали 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах.