Взрыв в Петербурге совершил человек, оставивший бомбу на другой станции
15:5304.04.2017
(обновлено: 15:55 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания", говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", — говорится в сообщении ведомства.
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