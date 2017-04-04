Взрыв в Петербурге совершил человек, оставивший бомбу на другой станции

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв в вагоне поезда метро в Петербурге совершил тот же человек, что и оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания", говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", — говорится в сообщении ведомства.

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