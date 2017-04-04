Источник сообщил детали нападения на полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве двоих полицейских в Астрахани намеренно устроили ДТП, чтобы вызвать патруль. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

"Второму участнику ДТП угрожали расправой. Подозреваемые спровоцировали столкновение, а затем заставили водителя Nissan вызвать сотрудников полиции на место аварии, его они оставили в живых", — пояснил собеседник агентства.

Двойное убийство произошло минувшей ночью. Преступники завладели табельным оружием и скрылись. По словам губернатора области Александра Жилкина, к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

В Следственном комитете рассказали, что один из восьми подозреваемых, которых объявили в розыск, не причастен к преступлению. Таким образом, сейчас в розыске числятся семь человек.

Из-за происшествия в школах и вузах Астраханской области усилены меры безопасности.