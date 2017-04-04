Юрфак СПбГУ эвакуировали из-за бесхозного пакета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета был эвакуирован из-за бесхозного пакета, сообщила РИА Новости пресс-секретарь университета Александра Карпова.

"Действительно, в здании юридического факультета эвакуация", — сказала собеседница агентства, добавив, что в ближайшее время пресс-служба СПбГУ подготовит развернутый комментарий.

Собеседница агентства подтвердила информацию СМИ о том, что речь идет о бесхозном пакете.

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