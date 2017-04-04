На Камчатке женщина ослепла после процедуры в салоне красоты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Прокуратура Петропавловска-Камчатского проводит проверку по заявлению о некачественном оказании услуг в салоне красоты, пациентка которого, как утверждает ее супруг, ослепла во время косметической процедуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 18 марта. Однако обращение от мужа потерпевшей жительницы краевого центра поступило в надзорное ведомство только во вторник.

"Как указано в обращении, 18 марта 2017 года в ходе проведения косметической манипуляции в салоне женщина получила химический ожог роговиц обоих глаз, что повлекло госпитализацию и, как потом выяснилось, потерю зрения. По утверждению заявителя, его жена в настоящее время практически ничего не видит и мучается от боли", — рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.

По её словам, в заявлении также говорится, что, по словам врачей, зрение у женщины восстановится нескоро, возможно придется делать операцию у специалистов за пределами региона и впоследствии носить очки.

"Никаких сведений о том, в какую больницу была госпитализирована женщина, находится ли она в настоящий момент в стационаре или дома, в заявлении не сообщается. Однако указано, что администрация салона не принимает участия в лечении своей клиентки", — отметила Шунина.

Он добавила, что по данному заявлению прокуратурой организована проверка. Обращение также направлено в управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и в следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, поскольку потеря зрения квалифицируется уголовным законом как тяжкий вред здоровью.

Между тем, информация о данном случае активно распространяется пользователями социальных сетей, которые утверждают, что "во время процедуры по перманентному макияжу — татуаж век, девушке нанесли обезболивающее средство. Через пару минут она ощутила жжение в глазах. Сообщила об этом мастеру, но та, якобы, заявила, что "это реакция на препарат". В результате клиентка ослепла". В сообщениях от имени знакомой потерпевшей говорится, что у женщины трое детей, младшей из которых 4,5 месяца от роду.