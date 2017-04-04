В астраханских школах усилили меры безопасности после убийства полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Меры безопасности в школах и вузах Астраханской области усилены после убийства двух полицейских в Астрахани и взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.
Также отмечается, что в образовательных учреждениях будет действовать жесткий пропускной режим. Возле школ, вузов и ссузов запрещается длительная стоянка автомобилей, кроме тех, что принадлежат сотрудникам учреждений. С педагогическими коллективами проводят инструктаж по технике безопасности.
Губернатор области Александр Жилкин обратился к жителям Астраханской области с просьбой проявлять бдительность, помогать полиции найти расстрелявших полицейских преступников, сообщать информацию о данном преступлении, но ни в коем случае не предпринимать самостоятельных шагов по задержанию злоумышленников, поскольку они вооружены и опасны.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.