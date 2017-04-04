В астраханских школах усилили меры безопасности после убийства полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Меры безопасности в школах и вузах Астраханской области усилены после убийства двух полицейских в Астрахани и взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

"В связи с расстрелом двух сотрудников полиции, а также терактом, произошедшим вчера в Санкт-Петербурге, усилены меры безопасности в образовательных организациях региона. Однако все учебные заведения работают в штатном режиме, занятия не отменены. Муниципалитетам и образовательным организациям рекомендовано проверить исправность ограждений, камер видеонаблюдения и средств контроля доступа в здания", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в образовательных учреждениях будет действовать жесткий пропускной режим. Возле школ, вузов и ссузов запрещается длительная стоянка автомобилей, кроме тех, что принадлежат сотрудникам учреждений. С педагогическими коллективами проводят инструктаж по технике безопасности.

Губернатор области Александр Жилкин обратился к жителям Астраханской области с просьбой проявлять бдительность, помогать полиции найти расстрелявших полицейских преступников, сообщать информацию о данном преступлении, но ни в коем случае не предпринимать самостоятельных шагов по задержанию злоумышленников, поскольку они вооружены и опасны.

По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.