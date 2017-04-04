СК подтверждает, что из-за взрыва в Петербурге погибли 14 человек

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Количество жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга составило 14 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"На данный момент количество жертв составило 14 человек, число потерпевших и степень причиненного их здоровью вреда устанавливаются в рамках уголовного дела, назначены необходимые медицинские экспертизы", — сказала Петренко.
В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.