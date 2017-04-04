"Мостовое дело": главу Удмуртии подозревают в получении взяток

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали главу Удмуртии Александра Соловьева. Чиновника подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей.

Суть претензий

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что в отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По ее словам, главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

"За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси", — говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве уточнили, что сейчас глава Удмуртии находится в Москве. В ближайшее следователи намерены предъявить ему обвинение, после чего суд решит вопрос о мере пресечения.

Удмуртские СМИ пишут, что слухи о скорой отставке Соловьева появились еще в марте. Тогда эти данные опроверг сам глава региона.

"Президент меня назначил до 2019 года, я буду работать. Если президент решит, что я не оправдал доверие, значит так и будет. У меня желание работать есть, заявления я никакого не писал, это все на уровне слухов", — заявил чиновник на пресс-конференции.

Чистка рядов

Как и большинство губернаторов, Александр Соловьев был членом "Единой России". Сразу после новости о задержании чиновника, его членство в партии было приостановлено.

"Согласно уставу партии, членство Соловьева автоматически приостанавливается из-за возбуждения на него уголовного дела", — рассказал РИА Новости источник в "Единой России".

В пресс-службе главы Удмуртии отметили, что правительство региона работает в штатном режиме. На утро вторника у Соловьева было запланировано совещание, которое в итоге провел председатель правительства.

"Невзирая на ранги"

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что задержание главы Удмуртии свидетельствует об антикоррупционной политике государства.

"То, что будет вестись борьба с коррупцией, невзирая на ранги и занимаемые должности, об этом не раз говорили и об этом свидетельствует сегодня и следственная, и правоохранительная практика", — сказал Валеев РИА Новости.

По мнению депутата, следователи располагают достаточными основаниями для задержания Соловьева.

"Будет расследование, которое ответит на все вопросы", — отметил парламентарий.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призвал наладить контроль за действиями исполнительной власти.

"Одного задержали, второго, третьего пятого… Вы задайте вопрос: "Почему они проворовываются?" Есть известная формула в мире: исполнительная власть без контроля или сопьется или проворуется или с ума сойдет. Организуйте нормальный контроль, он был — контроль советов, народный контроль… Сейчас нет никакого контроля за исполнительной властью", — заявил коммунист журналистам.

О задержании чиновника уже доложили президенту Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чем известен Александр Соловьев

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом.

С 2007 по 2013 годы чиновник занимал пост председателя госсовета Удмуртии, после чего перешел в Совет Федерации.

В феврале 2014 года Соловьев был назначен временно исполняющим обязанности главы Удмуртии. В сентябре того же года он победил на выборах (набрал 84,84 процента голосов) и стал губернатором.

В 2015 году Соловьев задекларировал доход на сумму более 8,6 миллиона рублей.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости >>

Коррупция в Удмуртии

В прошлом году Генпрокуратура назвала Удмуртию в числе наиболее коррумпированных регионов страны. В тройку тогда также вошли Курская и Астраханская области. Доклад надзорного ведомства был основан на количестве выявленных преступлений.

Комментируя данные Генпрокуратуры, Соловьев заявил, что регион ведет активную борьбу с коррупцией.

"Рост числа выявленных фактов коррупции в Удмуртии в первом полугодии (2016-го года — ред.) я расцениваю, прежде всего, как проявление активности и наступательности в борьбе с этим злом. Мы чистили, и будем чистить свои ряды от тех, кто позорит звание чиновника", — отметил глава региона в августе прошлого года.