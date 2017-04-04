Руководство МВД соболезнует семьям погибших в Астрахани полицейских

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Руководство МВД РФ соболезнует родным и близким убитых в Астрахани полицейских, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Руководство и личный состав МВД России приносит соболезнования родным и близким погибших", — сказала она.

Волк рассказала, что погибшие полицейские служили в органах внутренних дел с 2004 года и имеют различные награды. Один из них, Владимир Дьяконов, награждён медалью МВД России "За отличие в службе" III степени. Второй погибший Дмитрий Школьников раньше служил в ОМОН, выезжал в командировку на Северный Кавказ. Летом прошлого года он спас 17-летнюю девушку, которая хотела покончить жизнь самоубийством.

По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых.