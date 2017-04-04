"Удмуртавтодор" опроверг информацию о задержании своего начальника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Начальник ГУП УР "Удмуртавтодор", о задержании которого наряду с главой Удмуртии Александром Соловьевым сообщали СМИ, находится на рабочем месте, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что утром во вторник вслед за главой Удмуртии якобы был задержан начальник "Удмуртавтодора" Александр Корепанов. "Нет", — сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос о том, действительно ли начальник "Удмуртавтодора" задержан.

"У нас обычный рабочий день, он на рабочем месте", — отметил собеседник агентства.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости >>