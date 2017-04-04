Зюганов прокомментировал задержание главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя задержание главы Удмуртии, который подозревается во взяточничестве, призвал организовать контроль за исполнительной властью.
"Одного задержали, второго, третьего пятого… Вы задайте вопрос: "Почему они проворовываются?". Есть известная формула в мире: исполнительная власть без контроля или сопьется или проворуется или с ума сойдет. Организуйте нормальный контроль, он был — контроль советов, народный контроль… Сейчас нет никакого контроля за исполнительной властью", — сказал Зюганов журналистам.
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