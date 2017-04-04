Зюганов прокомментировал задержание главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя задержание главы Удмуртии, который подозревается во взяточничестве, призвал организовать контроль за исполнительной властью.

Как сообщалось ранее, глава Удмуртской республики Александр Соловьев, подозреваемый во взяточничестве, доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

"Одного задержали, второго, третьего пятого… Вы задайте вопрос: "Почему они проворовываются?". Есть известная формула в мире: исполнительная власть без контроля или сопьется или проворуется или с ума сойдет. Организуйте нормальный контроль, он был — контроль советов, народный контроль… Сейчас нет никакого контроля за исполнительной властью", — сказал Зюганов журналистам.

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