К убийству полицейских в Астрахани причастны радикальные исламисты

АСТРАХАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Радикальные исламисты причастны к убийству полицейских в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин в ходе экстренного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

"Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД", — сказал Жилкин.

Он отметил, что уже установлен круг подозреваемых в совершении преступления. Сейчас их разыскивает полиция и ФСБ.

По версии следствия, 4 апреля около половины первого ночи у магазина "Магистраль" на улице Автозаправочная города Астрахани неизвестные напали на наряд ДПС. Они несколько раз выстрелили в полицейских, забрали табельное оружие и скрылись.