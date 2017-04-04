В Госдуме прокомментировали задержание главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание главы Удмуртии Александра Соловьева является свидетельством реализуемой государством антикоррупционной политики, активной борьбы с этим явлением, невзирая на чины и звания, заявил РИА Новости во вторник первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев (ЕР).

Глава Удмуртии Соловьев подозревается в получении взяток на 140 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Это свидетельство реализуемой государством антикоррупционной политики. То, что будет вестись борьба с коррупцией, невзирая на ранги и занимаемые должности, об этом не раз говорили и об этом свидетельствует сегодня и следственная, и правоохранительная практика", — сказал Валеев.

Он отметил, что раз человека задержали, то есть какие-то доказательства его преступной деятельности. "Будет расследование, которое ответит на все вопросы", — добавил депутат.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.