Под Астраханью нашли машину подозреваемых в убийстве полицейских

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. "Газель" восьмерых подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани нашли на обочине в нескольких километрах от города, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай.

"Газель" нашли брошенной у обочины в селе Три протока в Приволжском районе Астраханской области. В "Газели" никого не обнаружили", — пояснил Хегай. Он добавил, что расстояние от Астрахани до села составляет около 10 километров.

По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых.

В городе объявлен план "Сирена", предусматривающий комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию особо опасных преступников.