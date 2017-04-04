Главу Удмуртии подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главу Удмуртии Александра Соловьева подозревают в получении взяток на 140 миллионов рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Петренко уточнила, что главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас главу Удмуртии доставили в Москву. В ближайшее время следователи планируют предъявить чиновнику обвинение.

Партия "Единая Россия" после задержания Соловьева приостановила его членство в партии. Согласно уставу партии, это происходит автоматически из-за возбуждения уголовного дела, прокомментировали в ЕР.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году.