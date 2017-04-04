МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Удмуртии задержан. Позже пресс-секретарь Соловьева сообщила, что его нет на рабочем месте, а запланированное совещание проведет премьер.

"Разумеется, доложено", — сказал Песков, отвечая на вопрос, проинформирован ли Путин.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году. Удмуртия входит в состав Приволжского федерального округа.