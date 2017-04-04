Пресс-секретарь главы Удмуртии прокомментировал сообщения о его задержании

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В администрации главы Удмуртии Александра Соловьева не ведутся обыски, но его самого утром во вторник нет на рабочем месте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Елена Капитоненко.

Ранее "Россия 24" со ссылкой на источник сообщила, что силовики Соловьева и этапировали его в Москву.

По словам Капитоненко, на десять часов было запланировано совещание правительства с участием глав администраций муниципалитетов.

"Все представители правительства и администрации главы Удмуртии на работе, никакие обыски здесь не ведутся. К сожалению, у нас нет никакой информации. Главы региона Александра Соловьева на рабочем месте нет, запланированное совещание проведет премьер-министр правительства", — сказала она.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион по итогам выборов в сентябре 2014 года. Удмуртия является частью Приволжского федерального округа, столица – Ижевск.

