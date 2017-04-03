В Воронеже мужчина переехал обидчика на экскаваторе

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Житель Воронежа предстанет перед судом по обвинению в том, что после ссоры с коллегами задавил одного из них экскаватором-погрузчиком и чуть не задавил второго, сообщило СУ СК по Воронежской области в понедельник.

Следствие установило, что 27 мая 2016 года после совместного распития спиртного в блок-контейнере, расположенном на территории производственной базы в Воронеже, между 40-летним воронежцем и его 32-летним коллегой возникла ссора, в ходе которой последний вытолкал мужчину на улицу.

"Затаив обиду, он сел в припаркованный неподалеку экскаватор–погрузчик, подъехал на нем к блок-контейнеру, в котором находился его оппонент и их общий коллега 28 лет, и стал ломать его передним ковшом экскаватора-погрузчика. После разрушения части помещения 28-летнему мужчине удалось выбежать на улицу и отбежать на безопасное расстояние, а его старший товарищ оказался придавлен частями разрушенного блока", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после случившегося обвиняемый переехал обездвиженного коллегу колесами экскаватора, отчего тот скончался.

"На первоначальном этапе расследования обвиняемый давал признательные показания, в дальнейшем вину признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ", — сообщает следственное управление. Однако следователям удалось довести дело до логического завершения, основываясь, в частности, на показаниях выжившего мужчины и свидетелей, заключений проведенных судебных экспертиз. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме убийства и покушения на убийство обвиняемому вменяют также умышленное уничтожение чужого имущества – разрушенный блок-контейнер оценивается в 85 тысяч рублей.