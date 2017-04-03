Посетителей ТЦ в Ростове эвакуировали из-за бесхозного пакета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Посетителей торгово-развлекательного центра "Горизонт" в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за подозрительного пакета, территория была оцеплена, информация о взрывном устройстве не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Посетителей и сотрудников ТРЦ "Горизонт" эвакуировали из-за бесхозного пакета, ничего опасного в итоге обнаружено не было", — сказал собеседник агентства.

Как писали очевидцы в социальных сетях, около торгово-развлекательного центра дежурили полицейские, в "Горизонт" никого из посетителей не пускали на протяжении некоторого времени.

"Вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета, сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия, в ходе проверки ничего опасного для жизни и здоровья окружающих обнаружено не было", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.