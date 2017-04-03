В сети появилось фото обезвреженной на станции "Площадь Восстания" бомбы

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фото взрывного устройства, оставленного на станции "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге, появилось в сети.
Обезвреженная бомба на метро Площадь Восстания.https://t.co/83QI6vPlRt— Alexander Belozor (@belozor) 3 апреля 2017 г.
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Национальный антитеррористический комитет сообщил о том, что бомба, замаскированная под огнетушитель, была обезврежена.
Источник в УФСБ рассказал, что найденное взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
Третьего апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метрополитена прогремел взрыв. По данным НАК, жертвами стали 10 человек, 37 пострадали.