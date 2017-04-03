В Москве из-за бесхозного предмета проверяют поезд на "Варшавской"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Уже третий поезд московского метро и МЦК проверяют после обнаружения бесхозного предмета – оперативные службы прибыли на "Варшавскую", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"На станции метро "Варшавская" найден бесхозный предмет. Пассажиры высажены, поезд отправлен в депо "Варшавское", ведется проверка", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поезда по линии следуют в штатном режиме.
Ранее аналогичные проверки начались после обнаружения бесхозного рюкзака на "Савеловской" и подозрительной сумки на станции МЦК "Угрешская".