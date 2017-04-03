В поезде Московского центрального кольца нашли бесхозную сумку

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поезд Московского центрального кольца (МЦК) отогнали на запасной путь для проверки обнаруженного в вагоне бесхозного предмета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"На станции "Угрешская" во втором вагоне найдена бесхозная сумка. Пассажиры высажены, поезд отогнан на запасной путь станции "Пресня", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводится проверка найденного предмета, движение поездов по МЦК идет в штатном режиме, отметил источник.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Как сообщалось, после взрыва в петербургском метро, при котором погибли люди, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение усилить меры безопасности в столичной подземке, на МЦК и на вокзалах.

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