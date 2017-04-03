Источник: в Москве поезд метро отогнали в тупик из-за бесхозного предмета

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поезд отогнали в тупик для проверки после обнаружения бесхозного рюкзака в вагоне метро на станции "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Бесхозный рюкзак найден в вагоне на станции метро "Савеловская". Пассажиры выведены, поезд отогнан в тупик", — сказал собеседник агентства.

По его словам, оперативные службы сейчас проверяют бесхозный предмет. Движение поездов по линии идет в штатном режиме.

Ранее сегодня в петербургском метро произошло, по разным данным, от одного до двух взрывов. По информации Национального антитеррористического комитета, есть погибшие и раненые. Возможно, речь идет о теракте, проверяются все версии.